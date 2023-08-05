05 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

На Байкале строят крупнейший в Евразии солнечный телескоп

На берегу Байкала построят самый большой в Евразии солнечный телескоп. Работы ведет Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН).

В этом году будет подготовлена площадка под телескоп. Он расположится на территории Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ в Бурятии около монгольской границы. Место для строительства выбрано исходя из уникального астроклимата, который создают горы и Байкал. Здесь известно количество солнечных дней и считается, что порядка 10% времени в году, которое наблюдает обсерватория, может быть эффективным.

Телескоп предназначен для изучения природы магнитных полей и цикла солнечной активности. С его помощью ученые смогут исследовать тонкую структуру фотосферы, которая недоступна для телескопов малого диаметра и орбитальных обсерваторий, сообщает ТАСС.

 

Главное зеркало телескопа составит в поперечнике 3 метра, а вес его составит более 2 тонн. Зеркало изготовят из особого стеклокерамического материала астроситалла толщиной 120 мм. Всего в телескопе задействуют 13 зеркал, а общий вес конструкции будет более 120 тонн при высоте 42 метра. Стоимость инструмента - около 36 млрд рублей, его планируется ввести в строй в 2030 году.

 

Национальный гелиогеофизический комплекс - проект класса "мегасайенс" (нацелен на получение инновационных научных результатов общемирового значения) - позволит отслеживать процессы в ближнем космосе, изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу, исследовать структуру и физику атмосферы Земли. Объекты комплекса размещаются в Иркутской области и в Бурятии. В 2013 году конкурс по созданию Национального гелиогеофизического комплекса выиграл холдинг "Швабе" (входит в ГК "Ростех"). Строительно-монтажные работы начались в 2018 году.

 

В комплекс, который планируется полностью построить до 2030 года, войдут многоволновой радиогелиограф, солнечный телескоп-коронограф, система радаров, комплекс пассивных оптических инструментов, мезостратосферный лидар, нагревный стенд и центр управления. В 2022 году был введен в эксплуатацию первый объект - комплекс пассивных оптических инструментов для изучения верхних слоев атмосферы Земли, до конца 2023 года введут в строй второй инструмент - уникальный многоволновой радиогелиограф, который уже работает и на сегодня является единственным в мире функционирующим инструментом подобного рода. Он предназначен для изучения ближнего космоса и околоземного пространства.

Самым большим в мире считается гавайский телескоп DKIST с четырехметровым главным зеркалом.

Добавим, что летом на юго-западе Китая ввели в пробную эксплуатацию крупнейший в мире массив радиотелескопов для наблюдения за Солнцем. Обсерватория Daocheng Solar Radio Telescope (DSRT) имеет 313 тарелок диаметром 6 м, которые образуют окружность в 3,14 км. В центре сооружения расположена калибровочная башня высотой 100 м.

Теги: солнечный, телескоп


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