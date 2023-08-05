05 Августа 2023
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Армия и ВПК Крым
Фото: instagram.com/anapacity_com

В Крыму заметили беспилотник, несущийся по морю. "Уходить с пляжа не нужно"

Российские моряки зафиксировали движение надводного беспилотника в севастопольской морской зоне, в открытом море. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, сейчас военные готовятся уничтожить плавсредство.

Спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно, однако эвакуироваться с пляжей не надо, заявил Развожаев. Он считает, что ситуация находится полностью под контролем флота. "Оставайтесь на местах и не допускайте паники", - рекомендовал губернатор.

Ориентировочно после 13.00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнёт осуществлять свою работу.

Теги: беспилотник, крым, пляж


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