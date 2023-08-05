05 Августа 2023
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Политика В России За рубежом Астраханская область
Фото: thepaper.cn

Китай возмутился, что туристов не пустили в Россию

Посольство Китая в России обратилось в МИД, ФСБ и погранслужбу с жалобой на действия российских правоохранителей, которые не пустили в страну пятерых китайских туристов.

По сообщению РБК, туристы пытались пересечь границу России с Казахстаном через пункт Караузек в Астраханской области. Дипмиссия Китая указывает в своем обращении, что китайцев "неоднократно допрашивали в течение четырех часов" а затем отказали во въезде. Их туристические визы аннулировали. По мнению китайских дипломатов, права и интересы туристов были серьезно нарушены.

Посольство потребовало объяснить причину инцидента, исправить возникший негатив и не допускать подобных ситуаций в будущем. Также Китай требует провести расследование из-за чрезмерной правоохранительной деятельности пограничников.

РИА Новости сообщает, что туристы нарушили российские законы и правила, указав в заявлении на визу другой пункт пропуска. Агентство приводит цитату из сообщения о несоответствии ситуации "нынешним дружественным китайско-российским отношениям", с учетом заявлений России о том, что "РФ всегда приветствует приезд в страну китайских граждан и не имеет никакой дискриминационной политики в отношении них".

Российская сторона пока не комментировала ситуацию.

Теги: китайские туристы, дружественные отношения, пограничники


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