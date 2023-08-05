В одном из свердловских городов спущены флаги - траур по погибшим на СВО

В городе Реж (Свердловская область) объявлен двухдневный траур по погибшим на СВО горожанам. Как сообщает администрация города, при выполнении боевых задач погибли три человека.

5 и 6 августа стали днями траура по погибшим Александру Брюханову, Федору Данилову и Владимиру Носкову.

В дни траура на всей территории Режевского городского округа будут приспущены флаги, организациям, телерадиокомпаниям и культурно-спортивным организациям рекомендовано воздержаться от увеселительных мероприятий.