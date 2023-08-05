Тюменский аэропорт парализовал туман

Работа тюменского аэропорта утром была парализована из-за тумана.

В Рощино задержали десять рейсов на прилет и восемь рейсов на вылет.

"Актуальное расписание отображается на онлайн-табло, время прилета и вылета может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, сообщают в Рощино", - говорится в сообщении информационного центра правительства области.

По данным онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды, Бишкек, на прилет из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Салехарда. Сейчас аэрогавань уже начала наверстывать расписание, часть рейсов готовится к вылету.