Шесть нигерских министров удерживаются мятежниками

В Нигере мятежники захватили и удерживают шесть министров.

РИА Новости сообщает, что захвачены министр финансов Ахмат Джидуда и министр планирования Рабиу Абду. Ранее стало известно, что в руках мятежников министр по вопросам нефти Махаман Сани Махамаду, министр горнодобывающей отрасли Усейни Хадизат, министр внутренних дел Хама Амаду Сули и министр транспорта Умар Малама Альма. Кроме того, был задержан лидер партии президента страны "Партия за демократию и социализм в республике Нигер" Фурмакойе Гадо.

Напомним, в ночь на 27 июля в западноафриканской стране Нигер произошел переворот. Ночью военные сместили президента страны Мохамеда Базума. Объявление о смене власти мятежники сделали в эфире национального телевидения. Мятежники объявили о прекращении экспорта золота и урана во Францию, чьей бывшей колонией является это западноафриканское государство. Они заявили, что Франция, якобы, планировала военное вторжение в Нигер. Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум призвал США и другие "демократические страны" помочь ему вернуть власть и свергнуть мятежников.

Нигер является одним из крупнейших поставщиков урана для европейских атомных электростанций. В 2021 году доля этой страны в импорте топлива для европейских АЭС составила почти 25%. Нигер поставляет до 35% урана для французских атомных реакторов, французские компании ведут разработки на трех основных нигерийских урановых рудниках с 70-х годов XX века.