Министр экономического развития предсказал экономическое развитие

Министр экономического развития Максим Решетников предсказал рост экономики России в этом году. Такое заявление чиновник сделал во время рабочего визита в Алтайский край.

"Экономика точно вырастет более чем на 2%, давайте подождем конкретных цифр, мы сейчас находимся в стадии формирования прогноза", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития оценило рост ВВП в России по итогам первого полугодия в 1,4%, напоминает РИА Новости.