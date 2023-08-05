05 Августа 2023
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Фото: Telegram-канал администрации Канска

В Канске, где взорвался газ в жилом доме, введен режим ЧС

В Канске (Красноярский край), где произошел взрыв газа в жилом доме, введен режим ЧС.

По сообщению пресс-службы мэрии Канска, режим ЧС введен с 20.00 накануне для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города.

Напомним, накануне в Канске взорвался газ в жилом доме. Пострадали 11 человек, из них 7 госпитализированы, в том числе два человека в тяжелом состоянии. Четверым оказана разовая помощь.

(2023)|Фото: Telegram-канал администрации Канска

Telegram-канал канской администрации сообщает, что вопрос с расселением жильцов оперативно решен. Владельцы квартир в соседних подъездах уже вернулись домой.

Врио губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил в своем канале, что с причинами взрыва разбираются правоохранительные и надзорные органы. "Поставил задачу краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры. Лично приеду в Канск в ближайшие дни. На месте проверю, как организована помощь пострадавшим семьям. Слава Богу, что обошлось без жертв", - заявил он.

(2023)|Фото: Telegram-канал администрации Канска

По факту взрыва возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. По данным следствия, в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Каландаришвили города Канска при выполнении работ по замене трубопровода произошёл хлопок бытового газа. Ведется следствие. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании.

Теги: взрыв газа, режим чс


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Ранее 04.08.2023 15:57 Мск Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в Канске

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