В Канске, где взорвался газ в жилом доме, введен режим ЧС

В Канске (Красноярский край), где произошел взрыв газа в жилом доме, введен режим ЧС.

По сообщению пресс-службы мэрии Канска, режим ЧС введен с 20.00 накануне для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города.

Напомним, накануне в Канске взорвался газ в жилом доме. Пострадали 11 человек, из них 7 госпитализированы, в том числе два человека в тяжелом состоянии. Четверым оказана разовая помощь.

Telegram-канал канской администрации сообщает, что вопрос с расселением жильцов оперативно решен. Владельцы квартир в соседних подъездах уже вернулись домой.

Врио губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил в своем канале, что с причинами взрыва разбираются правоохранительные и надзорные органы. "Поставил задачу краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры. Лично приеду в Канск в ближайшие дни. На месте проверю, как организована помощь пострадавшим семьям. Слава Богу, что обошлось без жертв", - заявил он.

По факту взрыва возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. По данным следствия, в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Каландаришвили города Канска при выполнении работ по замене трубопровода произошёл хлопок бытового газа. Ведется следствие. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании.