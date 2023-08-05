05 Августа 2023
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Фото: Правительство ЯНАО

Украинский дрон нанес повреждение российскому танкеру в Черном море

В Керченском проливе украинский морской дрон нанес повреждение российскому танкеру СИГ.

РИА Новости сообщает, что удар пришелся в область ватерлинии в районе машинного отделения. Угрозы затопления судна, разлива топлива нет.

По информации ТАСС, танкер поврежден в самом проливе с юга. На месте работают два буксира. 

Во время атаки на Крымском мосту объявляли угрозу атаки, движение было временно перекрыто примерно на три часа. 

Интерфакс уточняет, что экипаж судна состоит из 11 человек, в результате атаки никто не пострадал, судно осталось на плаву.

По данным агентства, ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков и установке пластыря.

По данным из открытых источников, танкер СИГ - судно для перевозки химических веществ и нефтепродуктов, построенный в 2014 году, в настоящее время плавающий под флагом России. 19 дней назад танкер вышел из Турции.

Теги: танкер, керченский пролив


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