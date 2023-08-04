Министры обороны Польши и США обсудили ситуацию с ЧВК "Вагнер"

Глава Пентагона Ллойд Остин провела телефонные переговоры с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

По данным РИА Новости, стороны обсудили последние события вокруг ЧВК "Вагнер" в Белоруссии и условились внимательно следить за развитием ситуации. Было заявлено, что власти США поддерживают Польшу в ее ответе на вторжение в воздушное пространство страны белорусского самолета 1 августа.

В ходе беседы Остин также поблагодарил Блащака за усилия Польши в контексте поддержки Украины. Кроме того, министры двух стран подтвердили важность продолжения оказания помощи Киеву в сфере безопасности.

Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Кроме того, во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. МИД Белоруссии подтвердил РИА Новости получение ноты Польши с ее доказательствами якобы нарушения госграницы белорусскими вертолетами, подчеркнув, что "в ней нет неопровержимых доказательств".