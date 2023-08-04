05 Августа 2023
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Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о запрете госорганам использовать зарубежные системы

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования иностранных геоинформационных систем, технологий и средств для обработки пространственных данных для органов госвласти и местного самоуправления, их подведомственных организациям, а также отдельных видов юрлиц, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Также запрет распространяется для госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании, естественные монополии; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами; автономные учреждения.

Запрет начнет действовать с 1 января 2026.

Российские геоинформационные системы, средства и технологии, используемые такими органами и организациями, должны соответствовать требованиям уполномоченного федерального органа, согласованным с Минобороны. Перечень таких систем, технологий, и средств будет размещаться на федеральном портале пространственных данных.

Теги: Путин, закон, запрет


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