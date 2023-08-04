Медведев прокомментировал новости о российской экономике и о приговоре Навальному*

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев латинским выражением прокомментировал новости о российской экономике и новом приговоре по "экстремистскому делу" Алексея Навального, передает корреспондент Накануне.RU.

"Россия остается пятой экономикой по паритету покупательной способности (данные Всемирного банка). Несмотря на безумные санкции и объявленную нам гибридную войну. Навальный получил 19 лет. Sic fata voluerunt", - написал он в своем telegram-канале.

Латинское выражение: "Sic fata voluerunt" означает "Так было угодно судьбе".

Сегодня Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Приговор огласили на выездном заседании в исправительной колонии № 6 во Владимирской области.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга