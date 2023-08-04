04 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Москве рядом с Кремлем произошло ДТП со стрельбой

В Москве на ул. Моховой, недалеко от Кремля, произошло ДТП, после которого между водителями вспыхнул конфликт, завершившийся стрельбой, сообщают РИА "Новости".

Одного из участников происшествия задержали, пострадавшему оказывали помощь. Он был госпитализирован.

"По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины. Сотрудниками полиции стрелявший мужчина 1989 года рождения был задержан, оружие изъято. Пострадавший направлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе столичного ГУМВД.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Теги: ДТП, Кремль, стрельба


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