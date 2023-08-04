04 Августа 2023
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Политика В России
Фото: преесс-служба президента России

Спецпосланник Китая по украинскому конфликту Ли Хуэй посетит встречу в Саудовской Аравии

Спецпосланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Джидду, где в эти выходные пройдут переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. Об участии Ли Хуэя сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

Ранее сообщалось, что организатором встречи выступила Саудовская Аравия, но в целом, как считают наблюдатели (и с ними солидарен МИД РФ), на саммите будет лоббироваться украинский план урегулирования. Западные страны и Киев предложат сохраняющим нейтралитет Китаю, Индии и Бразилии в дальнейшем надавить на Россию, чтобы реализовать представленный план.

Участие представителей Москвы не предусмотрено, но Саудовская Аравия по окончанию переговоров намерена проинформировать РФ об итогах встречи.

Ли Хуэй был назначен председателем КНР Си Цзиньпинем на миротворческую миссию по урегулированию российско-украинского конфликта. Ранее бывший посол Китая в России посетил все заинтересованные страны.

Теги: ли хуэй, саудовская аравия, переговоры, китай


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