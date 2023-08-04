04 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Сургуте задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину в парке

Сургутянина подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера и покушении на убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В отношении мужчины возбуждены дела по статьям "Покушение на убийство", "Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия", "Покушение на изнасилование", "Иные действия насильственного характера".

Вечером 1 августа, в лесу недалеко от Тюменского тракта на жительницу города напал незнакомый ей мужчина. Подозреваемый похитил имущество потерпевшей и начал ее душить, от чего та потеряла сознание. Полагая, что женщина, не подает признаков жизни, подозреваемый оттащил ее от места нападения и скрылся в похищенным имуществом с места преступления.

Сотрудники полиции вместе с Росгвардией установили личность злоумышленника и задержали подозреваемого.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств. Следственными органами подготовлено ходатайство в судебные органы об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: уголовное дело, покушение на изнасилование


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