В Сургуте задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину в парке

Сургутянина подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера и покушении на убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В отношении мужчины возбуждены дела по статьям "Покушение на убийство", "Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия", "Покушение на изнасилование", "Иные действия насильственного характера".

Вечером 1 августа, в лесу недалеко от Тюменского тракта на жительницу города напал незнакомый ей мужчина. Подозреваемый похитил имущество потерпевшей и начал ее душить, от чего та потеряла сознание. Полагая, что женщина, не подает признаков жизни, подозреваемый оттащил ее от места нападения и скрылся в похищенным имуществом с места преступления.

Сотрудники полиции вместе с Росгвардией установили личность злоумышленника и задержали подозреваемого.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств. Следственными органами подготовлено ходатайство в судебные органы об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.