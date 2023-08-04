04 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Новак: нефтяной рынок сейчас достаточно стабилен, цена на приемлемом уровне

Вице-премьер Александр Новак полагает, что нефтяной рынок сейчас достаточно стабилен, цена на приемлемом уровне. Прирост потребления нефти в мире в 2023 г. составит 2,4 млн баррелей в сутки, приводит мнение Новака ТАСС. Спрос на нефть в мире в 2024 г. вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки. Спрос на нефть в мире сейчас находится на рекордном уровне.

Напомним, средняя цена на нефть марки Urals в июле сложилась на уровне $64,37 за баррель, сообщил Минфин РФ. Это в 1,2 раза ниже, чем в июле 2022 года ($78,41 за баррель), однако выше установленного странами G7 ценового потолка. Он был определен на уровне $60 за баррель. В январе—июле средняя цена за баррель Urals составила $53,94, на этом фоне началось ослабление рубля, сейчас его курс достиг 95 за доллар и 104 за евро.

Теги: Александр Новак, нефть


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