04 Августа 2023
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Волгоградской области

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в Канске

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Канске (Красноярский край). ЧП случилось во время замены трубопровода, сообщили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Одиннадцать человек обратились к медикам, семеро госпитализированы, передает РИА Новости.

В МЧС уточнили, что пожар, начавшийся после взрыва, ликвидирован на площади 30 кв.м. Эвакуировались 200 человек, из них 20 детей.

Теги: канск, взрыв газа


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