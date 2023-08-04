В Москве к принудительному лечению приговорили активистку, выступавшую против реновации и вырубки деревьев

Суд в Москве приговорил к принудительному лечению экоактивистку Ольгу Кузьмину, протестовавшую против реновации и вырубки деревьев в столице, передает "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката девушки.

Кузьмину признали виновной по статье "Хулиганство". Во время одной из протестных акций она залезла на дерево, взяв с собой непригодный для стрельбы арбалет.

На суде обвинение попросило освободить девушку от уголовной ответственности и "применить к ней меры медицинского характера в стационаре специализированного типа".

*организация внесена в реестр иноагентов Минюста РФ