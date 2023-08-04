Володин сообщил о переходе депутатов Госдумы на отечественные автомобили с сентября

В Госдуме поддержали решение президента РФ Владимира Путина о том, что чиновники должны использовать отечественные автомобили, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он сообщил, что обсудил данную тему с руководителями фракций Госдумы. "Все поддерживают такое решение", — сказал Володин, отметив, что "начинать надо с себя".

По его словам, есть договоренность, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус", позже "Волгу". Переходить только на отечественные авто начнут с сентября, добавил Володин.

Напомним, вчера на встрече с руководителями промышленных предприятий президент России Владимир Путин заявил, что теперь все российские чиновники должны закупать только отечественные автомобили, даже если они не такие комфортные, как иномарки.

"Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей", - добавил Путин.

Возможности российского автопрома подверглись некоторому сомнению, однако три завода уже заявили, что готовы покрыть потребности российских чиновников.