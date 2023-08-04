Мощность главного центра энергопитания Владимира увеличена - завершена реконструкция подстанции 220 кВ «Районная»

Филиал ПАО «Россети» – Магистральные электрические сети Центра завершил реконструкцию подстанции 220 кВ «Районная». В результате создан первый во Владимирской области компактный энергообъект «закрытого» типа. Мощность центра питания выросла на 25 процентов – до 460 МВА. Стоимость проекта составила 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Накануне подстанцию посетила министр ЖКХ региона Елена Семёнова. От имени губернатора Александра Авдеева она поблагодарила энергетиков за проделанную работу.

«Это знаковое для региона событие. Подстанция «Районная» – основной питающий центр Владимира, Суздальского и Юрьев-Польского районов с общим количеством населения около 400 тысяч человек. Она обеспечивает электроэнергией 70 процентов региональной столицы, причём не только граждан, но и объекты социальной инфраструктуры и промышленные предприятия. Энергообъект участвует в выдаче мощности Владимирской ТЭЦ, обеспечивает транзитные перетоки между Владимирской, Нижегородской и Ивановской областями. Реконструкция проводилась без перебоев в работе энергообъекта, масштабная работа проведена неощутимо для жителей. Увеличение мощности подстанции обеспечит возможность развития этих территорий в дальнейшем, даёт возможность присоединения новых потребителей и питающих центров», – отметила Елена Семенова.

Подстанция «Районная» включает в себя две площадки, которые находятся в городской черте и соединены шинными мостами 110 кВ. Всё основное оборудование, в том числе силовые трансформаторы, размещено в закрытых помещениях. Это оптимальное решение в условиях плотной застройки, которое позволяет обеспечить высокую пожаробезопасность, снизить шум, свести к минимуму риски технологических нарушений из-за природных воздействий.

На объекте установлены высоконадёжные комплектные элегазовые распределительные устройства (КРУЭ) 110 кВ и 220 кВ, внедрены современные средства автоматизации и интеллектуальная система учёта электроэнергии. Более 90 процентов всего оборудования, включая КРУЭ, произведено в России.

Благодаря применённым решениям, существенно уменьшилась территория подстанции. После рекультивации высвобожденный земельный участок площадью 3 гектара будет передан городу.