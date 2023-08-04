Депутат Вихарев вызвался помочь с российским гражданством семье учителей из Киргизии

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев провел встречу с горожанами в своей общественной приемной. О наиболее интересном он рассказал в своем Telegram-канале.

К Вихареву обратилась бывшая учительница русского языка и литературы, а ныне пенсионерка.

"Они с дочерью граждане Киргизстана, однако уже давно живут в России. Дочь работает также учителем в школе на Эльмаше. Ранее семья уже подала документы и справки на получения российского вида на жительство и гражданства. Ко мне они обратились с просьбой проконтролировать процесс. Вопросом займусь, впереди начало учебного года у школьников", - рассказал депутат.

Он отметил, что в целом на приеме ему задали много вопросов.

"Постараюсь найти решение каждому из них", - пообещал Алексей Вихарев.