04 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутат Вихарев вызвался помочь с российским гражданством семье учителей из Киргизии

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев провел встречу с горожанами в своей общественной приемной. О наиболее интересном он рассказал в своем Telegram-канале.

К Вихареву обратилась бывшая учительница русского языка и литературы, а ныне пенсионерка.

"Они с дочерью граждане Киргизстана, однако уже давно живут в России. Дочь работает также учителем в школе на Эльмаше. Ранее семья уже подала документы и справки на получения российского вида на жительство и гражданства. Ко мне они обратились с просьбой проконтролировать процесс. Вопросом займусь, впереди начало учебного года у школьников", - рассказал депутат.

Алексей Вихарев(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Он отметил, что в целом на приеме ему задали много вопросов.

"Постараюсь найти решение каждому из них", - пообещал Алексей Вихарев.

Теги: Вихарев, прием, гражданство, депутат


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