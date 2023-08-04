Картаполов заявил, что новой мобилизацией "и не пахнет"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказался о том, означает ли разработка уголовного наказания за уклонение от мобилизации, что готовится ее новая волна. Он сообщил, что разработка наказания и мобилизация абсолютно не связаны между собой никак: законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация.

"Долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет", - сказал Газете.RU Картаполов.

При этом, буквально на заседании Госдумы 25 июля при рассмотрении поправок в закон о воинской службе Картаполов говорил, что они написаны "под большую войну, под общую мобилизацию", и "этой большой войной уже попахивает". "А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны", — сказал Картаполов. Тогда Госдума рассматривала поправку, которая расширяет призывной возраст в России с 18-27 лет до 18-30-ти. Сегодня, 4 августа, соответствующий закон подписал Владимир Путин, он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму осенью. Сам Картаполов - автор поправок. Он предложил дополнить статью 328 УК ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы") третьей частью, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации. Документ предусматривает в качестве наказания штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 г. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. В Госдуме не раз заявляли, что не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя информацию о возможной второй волне мобилизации, заявила, что "ее не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке".

17 января 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы. В конце марта Генеральный штаб ВС РФ сообщил о том, что не планирует проводить вторую волну мобилизации, и уже призванных граждан и добровольцев, а также штатных военных хватает для выполнения всех задач. При этом выяснилось, что с 1 января по 3 августа на службу по контракту в России приняты более 231 000 человек, об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу довести численность контрактников до 521 тыс. человек к концу 2023 года.