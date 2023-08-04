18 августа выйдет почтовая марка с портретом погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

18 августа в обращение выйдет марка с портретом погибшего министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева. Тираж составит 60 тыс. Выход в обращение приурочен к дню рождения министра – ему бы исполнилось 57 лет.

"Комиссия Минцифры по госзнакам почтовой оплаты (ГЗПО) поддержала мое обращение о выпуске почтовой марки, посвященной Герою России генералу армии Евгению Зиничеву", - сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Зиничев погиб 8 сентября 2021 года недалеко от Норильска, вместе с ним погиб кинорежиссер Александр Мельник. Они сорвались с обрыва у водопада. По официальной версии, министр пытался помочь упавшему Мельнику, но разбился о каменный выступ. Президент посмертно присвоил ему звание Героя России. Также в СМИ звучала версия о том, что погибшие упали одновременно, но в Кремле считают, что это "кощунственное предположение".