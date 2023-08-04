04 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

В Кремле прокомментировали обвинения Польши в адрес Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша склонна к нагнетанию ситуации на границе с Белоруссией.

"Там много странностей, в целом поляки склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, 1 августа МИД Польши заявил, что два вертолета ВВС Белоруссии нарушили воздушное пространство страны. Министерство обороны Польши посчитало "провокационными" действия вертолетов из Белоруссии на границе. Военные заявили, что боевые вертолеты польских ВВС перебазированы к границе с Белоруссией.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что якобы около 100 бойцов ЧВК "Вагнер" выдвинулись в сторону Сувалкского коридора. По его словам, они, вероятно, будут маскироваться под белорусских пограничников и будут помогать нелегалам проникать на территорию Польши, "чтобы дестабилизировать ее".

"Что касается белорусских вертолетов, то если я правильно понимаю, сами поляки подтвердили, что на радарах факт нарушения не был зафиксирован", - отметил Песков.

Комментируя перемещение бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, Песков заявил, что они находятся в республике в рамках имеющихся договоренностей. «Близ границы - не близ границы, это территория Белоруссии, Белоруссия - суверенное государство", - добавил он.

Теги: песков, польша, белоруссия


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