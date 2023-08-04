"Уралкалий" — генеральный партнер XVII Международного фестиваля колокольных звонов и духовной музыки "Звоны России"

04 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Уралкалий

"Уралкалий" — генеральный партнер XVII Международного фестиваля колокольных звонов и духовной музыки "Звоны России"

5-6 августа в историко-архитектурном комплексе "Усолье Строгановское" города Березники пройдет XVII международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки "Звоны России". "Уралкалий" оказал спонсорскую поддержку в проведении мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Основным событием фестивальной площадки станет гала-концерт с участием лучших мастеров колокольных звонов из Архангельска, Челябинска, Перми и Пермского края, Башкирии, Минска.

Специальным гостем фестиваля станет Марина Девятова — исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, финалистка телевизионного проекта "Народный артист".

Посетители смогут послушать исполнителей духовной и народной музыки, творческих коллективов. Желающие смогут посетить экскурсии по историко-архитектурному комплексу "Усолье Строгановское", мастер-классы от звонарей, поучаствовать в исторических играх. Также на территории фестиваля будет организовано арт-пространство с мастер-классами ремесленников и ярмарка.

Заместитель генерального директора — директор по безопасности "Уралкалий" Андрей Силаев отметил, что Уралкалий" традиционно поддерживает знаковые культурные мероприятия.

"Одним из самых интересных и уникальных событий является фестиваль «Звоны России». Он объединяет энтузиастов, которые помогают сохранить уникальное искусство колокольных звонов и мастерство звонарей. Проведение такого фестиваля на древней усольской земле — важный шаг в укреплении духовности и культурных традиций", - заявил он.

Теги: Уралкалий, Звоны России, фестиваль колокольных звонов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети