"Уралкалий" — генеральный партнер XVII Международного фестиваля колокольных звонов и духовной музыки "Звоны России"

5-6 августа в историко-архитектурном комплексе "Усолье Строгановское" города Березники пройдет XVII международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки "Звоны России". "Уралкалий" оказал спонсорскую поддержку в проведении мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Основным событием фестивальной площадки станет гала-концерт с участием лучших мастеров колокольных звонов из Архангельска, Челябинска, Перми и Пермского края, Башкирии, Минска.

Специальным гостем фестиваля станет Марина Девятова — исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, финалистка телевизионного проекта "Народный артист".

Посетители смогут послушать исполнителей духовной и народной музыки, творческих коллективов. Желающие смогут посетить экскурсии по историко-архитектурному комплексу "Усолье Строгановское", мастер-классы от звонарей, поучаствовать в исторических играх. Также на территории фестиваля будет организовано арт-пространство с мастер-классами ремесленников и ярмарка.

Заместитель генерального директора — директор по безопасности "Уралкалий" Андрей Силаев отметил, что Уралкалий" традиционно поддерживает знаковые культурные мероприятия.

"Одним из самых интересных и уникальных событий является фестиваль «Звоны России». Он объединяет энтузиастов, которые помогают сохранить уникальное искусство колокольных звонов и мастерство звонарей. Проведение такого фестиваля на древней усольской земле — важный шаг в укреплении духовности и культурных традиций", - заявил он.