ВСУ с начала контрнаступления потеряли 43 тысячи солдат, - Минобороны России

В Минобороны РФ высказались о потерях ВСУ с начала наступления.

"С начала так называемого киевским режимом "наступления" в течение июня – июля потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тыс. военнослужащих", - сообщает Минобороны.

Это количество не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.