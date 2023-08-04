Семья, чью девочку нашли брошенной на Эльмаше, не состояла на учете в ПДН

В Екатеринбурге продолжается проверка по смерти отца 5-летней девочки, тело которого накануне нашли в кустах на Эльмаше. Выяснилось, что ранее семья не состояла на учете в ПДН.

Напомним, все началось с того, что вечером 2 августа во дворе по улице Баумана жители уральской столицы увидели девочку без присмотра взрослых. На место вызвали полицейских, которым та рассказала, что ее зовут Соня и ей 5 лет. Силовики выяснили, что в тот день Соня с отцом поехала кататься на велосипеде. При этом семья живет в Академическом районе, что примерно в 20 км от места, где нашли ребенка.

На Эльмаше мужчина бросил дочь на площадке, сказав, что скоро вернется, и пропал. Позже полицейские нашли его велосипед, на звонки он не отвечал. А через какое-то время уральца обнаружили мертвым в кустах. Возможной причиной смерти могло быть злоупотребление опасными веществами. Оказалось, что он был судим за наркотики и вышел из колонии в 2014 году.

Найденная на Эльмаше девочка

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, сейчас сотрудники СКР выясняют все обстоятельства. Тело умершего уже направлено на экспертизу для установления давности и точной причины его гибели. По предварительным данным, признаков криминальной смерти уральца нет.

"Проводятся опросы очевидцев, истребуется характеризующий материал в отношении мужчины и его родных. Согласно полученным сведениям, ранее указанная семья на учете в ПДН Екатеринбурга не состояла", - отметили в ведомстве.

Как добавили в СК, найденная недалеко от места обнаружения тела мужчины девочка сейчас находится в безопасности. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Напомним, хотя мать ребенка, узнав о найденной дочери, просила прекратить разбирательство, в полиции заявили, что проверят условия жизни Сони и взаимоотношения в семье.