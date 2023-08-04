В Югре усилят меры поддержки участников СВО

В Югре усилят меры поддержки участников специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики.

С инициативой выступил депсоцразвития автономного округа. Ее поддержали во время заседания окружного правительства.

Теперь право на получение денежной выплаты — 3 млн рублей, в случае гибели участника СВО распространяется на его опекунов (воспитывающим погибшего до наступления его совершеннолетия), если у него нет родителей, супруги и детей.

Семьям контрактников компенсируют расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Военнослужащим установят компенсацию расходов на оплату стоимости проезда от места прохождения военной службы к месту отпуска и обратно. Решения приняли с учетом обращений участников СВО и членов их семей.