04 Августа 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске проходит чемпионат России по легкой атлетике

В Челябинске с 3 по 6 августа проходит чемпионат России по легкой атлетике. В соревнованиях принимают участия около 800 спортсменов из 69 регионов РФ и Белоруссии. Накануне на стадионе имени Елены Елесиной состоялась церемонии открытия чемпионата, в которой принял участие губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Легкая атлетика – королева спорта. Много интересных дисциплин, яркие эмоции. Я уверен, что чемпионат в этом году будет одним из самых ярких за всю историю. Будут отличные результаты. Хотел бы сказать огромное спасибо Федерации легкой атлетики за то, что они доверяют нам проводить такие соревнования", - отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В церемонии открытия также приняли участие исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Гришин, олимпийская чемпионка, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова, олимпийский чемпион по легкой атлетике, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский и вице-президент – региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Юхачев.

Открыл чемпионат вице-чемпион мира в ходьбе на 20 км Василий Мизинов. Он пронес перед зрительской трибуной факел и зажег огонь соревнований. Стоит отметить, что в этот день спортсмен завоевал золото в спортивной ходьбе на дистанции 10 тыс. м. Василий Мизинов рассказал, что чувствовал мощную поддержку зрителей.

"Сегодня я слышал трибуны кричали именно мое имя. Это здорово, что была такая поддержка. Всю энергию зрительскую я брал в себя и за счет этого шел, и мне было легко. Это очень здорово. Была задача победить, показать хороший результат, потому что это один из главных стартов и нужно было подтвердить лидерство", - рассказал он.

Специально к чемпионату по инициативе Алексея Текслера преобразился стадион имени Елены Елесиной: на зрительской трибуне были заменены деревянные скамейки на современные кресла, модернизирована система освещения для повышения качества телетрансляции, а также создана отдельная разминочная зона. Кроме того, был закуплен новый инвентарь – планки, копья, диски и молоты.

На соревнованиях будет разыграно 44 комплекса наград. Легкоатлеты поборются за титул чемпиона России в беге на дистанциях от 100 м до 10 тыс. м, беге с барьерами и с препятствиями, эстафетах, прыжках в высоту и длину, прыжках с шестом, тройных прыжках, толкании ядра, метании копья, молота, диска, спортивной ходьбе и многоборье. Для победителей и призеров изготовили эксклюзивные медали. Они выполнены в технике златоустовской гравюры на стали. Медали победителей покрыты золотом 999 пробы.

чемпионат России по легкой атлетике(2023)|Фото: пресс-служба минспорта Челябинской области

Спортсмены, принимающие участие в чемпионате России по легкой атлетике, отметили дружественную атмосферу соревнований.

"Атмосфера просто нереальная – представление, люди, поддержка и соперники. Старт сложился очень хорошо, я очень доволен. Мой личный рекорд на улице. Победе рад, тем более с хорошим результатом. Финал прошел замечательно", - рассказал белорусский легкоатлет Олег Томашевич, который стал победителем этапа "Королевы спорта" в метании ядра.

Теги: легкая атлетика, Алексей Текслер, спорт,


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