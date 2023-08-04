04 Августа 2023
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Фото: пресс-служба ЛДПР

Внебрачный сын Жириновского хочет через суд добиться признания родства с создателем ЛДПР

Внебрачный сын Жириновского Олег Эдельштейн намерен бороться за наследство отца. Он подал в суд иск об установлении факта отцовства и его признания. Дело будет рассматриваться в Москве.

Создатель ЛДПР принимал участие в воспитании Олега. Сейчас мужчине 36 лет, а когда ему было 14, политик посоветовал сыну переехать в Москву и учиться в столице.

В марте этого года Эйдельштейн провел в СИЗО 15 суток административного ареста за дебош и нападение на полицейского. Эйдельштейн рассказал, что все две недели он отмывал камеру от оппозиционных лозунгов и отбивался от сокамерников, передает Telegram-канал "Вести. Дежурная часть".

Суд арестовал сына покойного политика 16 февраля. На мужчину был составлен протокол после дебоша и стычки с полицейским в Москве. Инцидент произошел 15 февраля в ресторане "Ткемали" в центре города. По данным СМИ, внебрачный сын Жириновского устроил дебош, после этого его доставили в отдел. Там он продолжил буянить и ударил инспектора в грудь. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб правой ключицы.

 

Теги: олег эдельштейн, владимир жириновский, внебрачные дети


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