04 Августа 2023
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Фото: Россети Урал

ОАО "МРСК Урала" сменило фирменное наименование на ПАО "Россети Урал"

ОАО "МРСК Урала" сменило фирменное наименование на ПАО "Россети Урал" в рамках перехода на единую бренд-архитектуру. Изменения официально зарегистрированы в ФНС России. Бренд "Россети Урал" в корпоративных и маркетинговых коммуникациях использовался компанией с июня 2019 года.  

Напомним, что решение о смене наименования компании было принято акционерами Общества 9 июня 2023 года на Общем собрании акционеров. Были утверждены ряд изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе о смене фирменного наименования электросетевой компании с ОАО "МРСК Урала" на ПАО "Россети Урал". Сегодня изменения в наименовании вступили в силу.
 
Компания ПАО "Россети Урал" – дочернее общество ПАО "Россети", является одной из самых крупных компаний в УрФО. ПАО "Россети Урал" осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Территория обслуживания – свыше 442 000 км². Производственный потенциал компании "Россети Урал" состоит из 42,7 тысяч подстанций общей мощностью порядка 42,7 ГВА, протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи 110-0,4 кВ – более 165,8 тыс. км. В структуру "Россети Урал" входит 3 филиала, 2 дочерних общества, а также Учебный центр, осуществляющий дополнительную профессиональную подготовку специалистов электросетевого комплекса. В компании трудится порядка 16 тысяч человек.
 
Смена наименования электросетевой компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к клиентам и партнерам. ПАО "Россети Урал" продолжает выполнять свои основные функции по обеспечению надежным и бесперебойным электроснабжением промышленных регионов страны, а также придерживаться высоких стандартов корпоративной и социальной ответственности.
 

Теги: Россети Урал, МРСК Урала, смена названия


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