Законопроект о тюремном сроке за уклонение от мобилизации внесут в ГД осенью

Законопроект о тюремном сроке за уклонение от службы по мобилизации внесут на рассмотрение в Госдуму осенью. Об этом сообщил "Парламентской газете" глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, проект необходимо принять для "выравнивания ситуации", поскольку в УК РФ уже предусмотрено наказание за уклонение от срочной службы.

Парламентарий добавил, что проект достаточно актуальный, поэтому "тянуть с процедурой нет никакой необходимости".

Напомним, Картаполов - автор поправок. Он предложил дополнить статью 328 УК ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы") третьей частью, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации. Документ предусматривает в качестве наказания штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект.