Законопроект о тюремном сроке за уклонение от мобилизации внесут в ГД осенью
Законопроект о тюремном сроке за уклонение от службы по мобилизации внесут на рассмотрение в Госдуму осенью. Об этом сообщил "Парламентской газете" глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, проект необходимо принять для "выравнивания ситуации", поскольку в УК РФ уже предусмотрено наказание за уклонение от срочной службы.
Парламентарий добавил, что проект достаточно актуальный, поэтому "тянуть с процедурой нет никакой необходимости".
Напомним, Картаполов - автор поправок. Он предложил дополнить статью 328 УК ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы") третьей частью, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации. Документ предусматривает в качестве наказания штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект.