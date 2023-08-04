04 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Минцифры: пользователи Госуслуг сами вносят данные о фактическом месте проживания

В Минцифры прокомментировали информацию о том, что Госуслуги стали указывать в профиле данные о фактическом месте проживания пользователей, которые не заполняли их сами.

Пользователи Госуслуг самостоятельно вносят данные о фактическом месте проживания, отметили в министерстве. Раздел о фактическом месте жительства — один из стандартных разделов на Госуслугах, который существует с момента запуска портала.

Данные в нем могут отображаться, если пользователь заполнил их самостоятельно. Но есть и ряд услуг, где при отправке заявления нужно указывать место фактического проживания. Например, паспорт можно получить по месту регистрации или по месту фактического проживания. От этого может зависеть срок оказания услуги. Информация, указанная в форме, подтянется в личный кабинет. Госуслуги предупреждают об этом заранее. Данные о фактическом месте проживания на Госуслугах всегда можно исправить или удалить. Для этого нужно зайти в раздел "Адреса" в личном кабинете и внести необходимые изменения.

Напомним, ранее стало известно, что Минцифры наполнит Госуслуги данными МВД, а на портале уже якобы появилась графа с фактическим местом проживания пользователей, которая заполняется автоматически. Со II квартала 2023 г. МВД, в частности, передает Госуслугам информацию о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, ДТП, результатах технического осмотра автомобилей (пробег), выдаче, замене и проверке действительности общегражданского и заграничного паспортов, а также другие сведения и данные. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) с I квартала 2024 г. будет передавать государственному информационному ресурсу воинского учета (ГИР ВУ) данные о лицах, достигших 14-летнего возраста, находящихся под стражей или в местах лишения свободы. Государство меняет подход к обмену данными между ведомствами, формируя единую базу вместо разрозненных реестров. Ускорение этой работы, возможно, связано с необходимостью создания реестра военнообязанных.

Теги: Минцифры, Госуслуги, место жительства


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.08.2023 09:00 Мск Госуслуги "напитают" данными МВД

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