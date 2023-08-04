Послу США направили запрос о связях с Останиной

Всероссийская общественная организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" направила обращение к послу США в России Линн Трейси. К нему приложено фото 2011 года, где нынешний президент США Джо Байден находится в окружении Гарри Каспарова, Бориса Немцова, Григория Явлинского, Владимира Рыжкова, Нины Останиной и других политиков.

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Останина возглавляет комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Организация просит посла сообщить, в рамках какого мероприятия было сделано это фото, а также дать справку, поддерживает ли Государственный департамент и иные официальные органы США контакты с Останиной в настоящее время и в чем состоит характер этих контактов.

Напомним, в 2011 году российская оппозиция регулярно ходила в посольство США, надеясь на приход к власти или недопущение возвращения Владимира Путина на пост президента.

На сайте КПРФ осталась информация о той встрече. Останина пожаловалась Байдену на выборы в России. А Байден сказал тогда, что не думал, что будет поддерживать коммунистов.

РИА "Катюша" пишет, что вопрос отнюдь не праздный. Останина последовательно продвигает ювенальные законопроекты в России, например принятый недавно закон о государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, который существенно расширяет перечень информации о частной жизни граждан, включая оценку жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего подопечного по месту жительства, взаимоотношения в семье и др.

"Историческое фото Останиной рядом с Байденом, в окружении русофобского сброда, неспроста актуализируется сегодня. Родительская общественность считает, что деятельность этого депутата наносит большой ущерб репутации КПРФ", - пишет издание.