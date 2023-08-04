70% родителей ежегодно покупают школьную форму

72% россиян считают, что школьная форма нужна. 70% родителей ежегодно обновляют форму своих детей. 54% говорят, что сейчас на рынке можно найти школьную форму довольно высокого качества. 74% всех покупок приходится на брюки, блузки и рубашки, такие данные привела замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Чаще всего при выборе школьной формы родители обращают внимание на швы, крой, в общем, на то, как сшита одежда (71%), говорит Саратцева. На цвет и дизайн ориентируются 64%. И только 60% смотрят на состав тканей.

При этом треть респондентов ни разу не сталкивались с некачественной одеждой.