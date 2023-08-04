ГОСТ на школьную форму не будет регламентировать фасон и цвета одежды – Росстандарт

ГОСТ на школьную форму, который планируется принять в 2024 году, не будет устанавливать единый цвет и фасон одежды. Он будет регламентировать только требования к тканям и материалам, из которых шьется тот или иной предмет формы.

"В законодательстве термин "школьная форма" не звучит. В законе об образовании право устанавливать требования к форме закреплен за школой", - напомнил глава Росстандарта Антон Шалаев.

По словам Шалаева, в 2020 году был разработан предварительный национальный стандарт школьной формы: "Он как ГОСТ, но принимается максимум на три года".

"В стандарте уже есть перечень материалов и тканей, которые могут использоваться в школьной форме. Например, они не должны создавать "эффект скафандра", - отмечает Шалаев.