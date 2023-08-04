04 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Комплект школьной формы в среднем стоит 2,5-3 тысячи рублей – Минпромторг

Средняя стоимость комплекта школьной формы в среднем же ценовом сегменте сейчас составляет 2,5-3 тыс. руб., сообщила директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера Хмырова.

По ее данным, в России пока производится ткань и материалы только для 15% формы, которая оказывается в продаже. Остальное компенсирует импорт. При этом власти собираются ввести ГОСТ на школьную форму. Они уверены, что российские производители "могут предложить качественный недорогой товар".

Руководитель Росстандарта Антон Лашаев полагает, что появление ГОСТа не приведет к подорожанию формы, поскольку многие предприятия уже добровольно соблюдают требования, которые легли в основу ГОСТа.

Начальник управления по внешним коммуникациям "Детского мира" Наталья Рычкова отмечает, что "потребители крайне чувствительно относится к тому, сколько стоит школьная форма".

Теги: школьная форма, гост, стоимость, материалы


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