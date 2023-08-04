На Среднем Урале вскрыто мошенничество при подготовке к пожароопасному сезону

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Речь идет о подготовке к пожароопасному сезону.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что в августе 2022 года между Мальцевской сельской управой и бизнесменом был заключен муниципальный контракт по противопожарному опахиванию населенных пунктов управы. Стороны подписали акты приема-передачи выполненных работ, за что было заплачено более 72 тысяч рублей.

По данным ведомства, проведенный в мае 2023 года осмотр показал, что в нарушение условий контракта в селе Мальцево и деревне Гилева Тугулымского района не организованы минерализованные полосы в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров. А в поселке Кармак минерализованная полоса не обновлялась перед пожароопасным сезоном.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Прокуратура взяла на контроль ход его расследования.

Ранее сообщалось, что ответственное за общественную безопасность свердловское министерство провалило профилактику пожаров. Теперь в регионе гадают, на что ушли 2,5 млрд рублей.