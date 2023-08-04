Глава Минздрава Самарской области заявил, что его не задерживали

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании.

По его словам, 3 августа он проходил опрос у правоохранителей, а сегодня находится на рабочем месте, передает РИА Новости.

"По окончании опроса и в связи с окончанием очередного отпуска приступил к исполнению своих должностных обязанностей ", - приводит слова Беняна пресс-служба областного Минздрава.

Накануне сообщалось, что министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях. Расследование ведет УМВД Самары, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, представляющий в парламенте Самарскую область.