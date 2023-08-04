04 Августа 2023
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Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Глава Минздрава Самарской области заявил, что его не задерживали

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании.

По его словам, 3 августа он проходил опрос у правоохранителей, а сегодня находится на рабочем месте, передает РИА Новости.

"По окончании опроса и в связи с окончанием очередного отпуска приступил к исполнению своих должностных обязанностей ", - приводит слова Беняна пресс-служба областного Минздрава.

Накануне сообщалось, что министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях. Расследование ведет УМВД Самары, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, представляющий в парламенте Самарскую область.

Теги: глава Минздрава Самарской области, задержание, обыски


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