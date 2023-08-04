У самолета из Нижневартовска не сработало шасси при посадке в Екатеринбурге

У самолета авиакомпании "Руслайн" из Нижневартовска при посадке в Екатеринбурге не сработало шасси. Информация об этом опубликована telegram-канале Aviaincident, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 2 августа

При заходе на посадку и выпуске шасси появилось сообщение GEAR DISAGREE. Экипаж выполнил выпуск шасси резервным способом.

Посадка с 22 пассажирами на борту прошла благополучно. Экипаж зарулил на стоянку самостоятельно.