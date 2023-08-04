04 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Лавров: "формула Зеленского" не учитывает судьбу русских

Глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что Западе кладут все силы на навязывание Глобальному Югу "формулы Владимира Зеленского", и требуют возвращения ситуации к границам 1991 г.

"Но никто ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Париже с Брюсселем ни словом не обмолвился об отношении к многократно и громогласно заявленной позиции киевского режима: "Заберем Крым, Донбасс и прочие наши земли" и "уничтожим там все русское"", - цитирует Лаврова портал МИД.

Необходимость пресечь эти неонацистские угрозы очевидна, считает Лавров. Англосаксы и их союзники встали на защиту нацистов в Киеве, замалчивая, а то и оправдывая их действия, попирающие права человека и права нацменьшинств, считает Лавров. Вместо серьезного разговора на основе признания эволюции реалий "на земле"они созывают постановочные форумы, единственная цель которых – заманить как можно больше стран хоть в какое-нибудь подобие обсуждения "формулы Зеленского", требующей, ни много ни мало, чтобы Россия полностью капитулировала, согласилась ущемить свою безопасность и бросила на произвол судьбы миллионы русских, чьи предки столетиями жили на этих землях, обустраивали их, создавая города, дороги, порты, отметил Лавров.

Теги: Сергей Лавров, Владимир Зеленский


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