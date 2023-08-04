04 Августа 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Национальное телевидение Нигера

Bloomberg: Борьба за Нигер - это борьба за уран для АЭС

Произошедший переворот в Нигере - это вопрос контроля над ураном – топливом для атомной энергетики. И на Западе обеспокоены возможным усилением влияния России в этом вопросе, пишет Bloomberg.
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Нигер является седьмым по величине производителем урана в мире. И после переворота поставки оттуда урана на Запад оказались под угрозой. На шестом месте - Россия. Первую пятерку составляют Казахстан (почти половина мирового производства урана), Намибия, Канада, Австралия и Узбекистан.

"Если Нигер окажется на орбите России, зависимость мира от Москвы и ее клиентов в сфере атомной энергетики усилится. Две бывшие советские республики Казахстан и Узбекистан входят в число ведущих мировых производителей урана, и на их долю приходится около 50% мировой добычи урана. Добавьте к ним Россию и Нигер - и их общая доля превысит 60%", - говорится в статье.

Сегодня США в значительной степени зависят от международных источников поставок ядерного топлива, в том числе из стран, которые не разделяют американские интересы. США и Франция больше других могут потерять в связи с событиями в Нигере, считает автор.

На днях стал известно, что военные, захватившие власть в Нигере, объявили о прекращении экспорта золота и урана во Францию - бывшую метрополию. До этого Нигер поставлял до 35% урана для французских атомных реакторов и до 25% для европейских в целом.

Как пишет Politico, события в Нигере серьезно отразятся на способности ЕС вводить новые санкции против России.

Теги: Нигер, уран


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