04 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме хотят регламентировать фасоны школьной формы

В Госдуме хотят "убрать правовую неурегулированность" в вопросе фасонов школьной формы. Другими словами – регламентировать внешний вид одежды для школы. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"Недосказанность по поводу того из чего и как шить, какой фасон должен быть – мы должны убрать эту правовую неурегулированность", – заявила Буцкая журналистам.

Депутат считает, что, например, голый живот в школе недопустим: "Голый живот может быть в школьной форме? Это красиво? Нет. Это еще и вредно, потому что холодно".

Буцкая сделала свои заявления на пресс-конференции, посвященной ГОСТу на школьную форму, который, как ожидается, будет введен в 2024 году.

Примечательно, что заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева отметила: ГОСТ не предусматривает стандартизацию фасонов и вообще не обязывает школьников носить форму – он только вводит требования к качеству тканей и пошива одежды.

Теги: школьная форма, татьяна буцкая, гост


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