СМ: Саудовская Аравия предоставит России сведения об итогах встречи по Украине

Саудовская Аравия, как ожидается, проинформирует Россию об итогах встречи по Украине, сообщает издание Politico.

Отмечается, что пока неизвестно, будет ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд присутствовать на встрече в эти выходные.

На переговоры в Саудовской Аравии, инициированные Западом и Киевом, пригласили представителей из США, Китая, Индии и Бразилии. По данным газеты, обсуждение будет построено вокруг 10 пунктов, которые включают "продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение заключенных", а также возможность создания трибунала по военным преступлениям.

В мае президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию, где выступил на саммите Лиги арабских государств и встретился с наследным принцем. Зеленский заявил, что хочет добиться "возвращения всех политических заключенных Крыма", "возвращения всех пленных и незаконно депортированных". Также он был намерен представить свою "формулу мира", к реализации которой президент Украины хочет привлечь "как можно больше государств".