04 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Орлов призвал обеспечить безопасность на праздновании 300-летия Екатеринбурга

Сегодня, 4 августа, глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, посвященное празднованию 300-летия столицы Урала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, особое внимание уделялось безопасности во время массовых мероприятий. Сейчас идет активная подготовка концертных площадок, которые разместятся в разных районах Екатеринбурга.

Глава управления культуры мэрии Илья Марков рассказал участникам совещания, что на всех праздничных локациях организуют постоянное дежурство сотрудников ГИБДД и МВД, частных охранных организаций, казачьих обществ и народных дружин. Площадки оборудуют ограждениями, а в центральной части города и местах массового пребывания людей будет работать система видеонаблюдения. Также будут дежурить бригады "скорой помощи" и пожарные расчеты.

Логотип 300-летия Екатеринбурга на сувенирной продукции(2023)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов поручил обеспечить безопасность всех участников юбилейных мероприятий.

"Мы должны задействовать все ресурсы, чтобы праздник, которого ждут горожане, прошел на должном уровне, в том числе в плане сохранения правопорядка", - призвал мэр.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был представлен чат-бот к предстоящему 300-летию города.

Теги: Орлов, 300-летие, безопасность, Екатеринбург


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