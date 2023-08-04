Господдержка позволит 29 компаниям Владимирской области в 2023 году представить свою продукцию на международных выставках

Центр поддержки экспорта Владимирской области в 2023 году организует участие 29 компаний региона с индивидуальными стендами на международных выставках, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выставки пройдут как в России, так и за рубежом. Представители бизнеса получат уникальную возможность представить свою продукцию на профильных мероприятиях, познакомиться с актуальными разработками и перспективными направлениями развития отраслей, найти новых клиентов за рубежом.

Участие в международных выставках – одна из комплексных услуг Центра поддержки экспорта. Эта работа не первый год ведётся в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство». В этом году компании-экспортёры Владимирской области, кроме России, уже побывали с индивидуальными стендами в Азербайджане, Индонезии, Казахстане, Киргизии и Турции.

Центр поддержки экспорта предоставляет на создание индивидуального стенда компаниям-участницам международных выставок в России по 300 тысяч рублей, за рубежом – по 700 тысяч рублей. Этими средствами оплачивается разработка дизайна стенда, его изготовление, аренда выставочной площади, оплата регистрационных и маркетинговых сборов, взимаемых организатором выставки с компании-экспонента. Подробнее об услуге – на сайте организации.

«В числе получивших государственную поддержку – компания «Иберус Муром», которая через портал «Мой экспорт» подала заявку на участие, выиграла конкурсный отбор и отправилась на выставку «Eurasia Rail 2023» в Стамбуле. Это ведущее международное мероприятие, посвящённое технологиям в области железнодорожного транспорта. Выставка собирает инвесторов, операторов, строителей, поставщиков и представителей власти, чтобы оценить возможности индустрии железнодорожного транспорта Евразии», – сообщил первый заместитель губернатора Александр Ремига.

«Иберус Муром» представил железнодорожную технику (тепловозы, автомотрисы, железнодорожные автобусы, путевую технику для метро), пожарную технику, запасные части и специальную технику для перевозки людей в экстремальных условиях. В итоге компания получила много запросов на поставку продукции из Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Туниса и Турции. Сейчас они находятся в проработке. Кстати, «Иберус Муром» участвовала в этой выставке уже во второй раз. В 2021 году по заключённому после неё контракту компания поставила в Турцию пожарной техники более чем на 420 тысяч евро.