Минтруд разработал законопроект для уточнения оплаты сверхурочной работы

Минтруд разработал законопроект, предлагающий уточнить в Трудовом кодексе порядок оплаты сверхурочной работы.

Согласно действующему законодательству, первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие часы — не менее чем в двойном. При этом работник по желанию может выбрать вместо оплаты дополнительное время отдыха.

Однако, отмечает Минтруд, практика показывает, что иногда работодатель оплачивает переработку, исходя только из тарифной ставки, не учитывая прочие выплаты. В итоге переработка оплачивается меньше, чем основная зарплата.

Как показал недавний опрос SuperJob, 56% работающих россиян систематически перерабатывают, в среднем - на 31%. Не перерабатывают только треть россиян.