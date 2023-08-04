На трассе М-5 в Челябинской области после ДТП загорелся грузовик, водитель погиб

В Челябинской области на трассе М-5 после ДТП загорелась "Газель". Водитель погиб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, ДТП произошло на 89 км дороги Подъезд к Екатеринбургу на территории Кунашакского района. Столкнулись четыре транспортных средства.

По предварительным данным, водитель "Газель" при неустановленных обстоятельствах столкнулся с попутно двигавшимся грузовым автомобилем "Хово". После удара "Газель" столкнулась с "Рено Дастер" и "Хундай Солярис". После этого "Газель" и "Хундай" загорелись. В результате ДТП водитель "Газель" скончался на месте происшествия.