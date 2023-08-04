04 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Фонд святой Екатерины - один из организаторов концерта в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга сообщил, что Валерия станет хэдлайнером главной сцены

Хэдлайнером главной сцены Екатеринбурга на праздновании 300-летия основания города станет  певица Валерия, сообщили Накануне.RU  в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Также стали известны подробности  концертной программы главной сцены города, посвященной 300-летию Екатеринбурга.

19 августа в Историческом сквере гостей и жителей столицы Урала  ждет сразу несколько хэдлайнеров: Хор Турецкого и певица Валерия. 

валерия, эстрада, концерт(2023)|Фото: valeriya.ru

Концерт пройдет при поддержке администрации Екатеринбурга и Фонда святой Екатерины. Авторы проекта обещают раскрыть характер города через людей, которые прожили здесь всю свою жизнь, а звездные гости усилят эмоции от увиденного. 

Отметим, что уже с 12 августа и до самого дня города, на сцене пройдет целая череда мощных событий: гала-концерт «Шедевры мировой музыки», премьерный спектакль «Петр 1», танцевальные и художественные шоу. 

Теги: валерия, фонд святой екатерины, хэдлайнер, концерт, 300-летие екатеринбурга


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