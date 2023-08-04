Фонд святой Екатерины - один из организаторов концерта в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга сообщил, что Валерия станет хэдлайнером главной сцены

Хэдлайнером главной сцены Екатеринбурга на праздновании 300-летия основания города станет певица Валерия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Также стали известны подробности концертной программы главной сцены города, посвященной 300-летию Екатеринбурга.

19 августа в Историческом сквере гостей и жителей столицы Урала ждет сразу несколько хэдлайнеров: Хор Турецкого и певица Валерия.

Концерт пройдет при поддержке администрации Екатеринбурга и Фонда святой Екатерины. Авторы проекта обещают раскрыть характер города через людей, которые прожили здесь всю свою жизнь, а звездные гости усилят эмоции от увиденного.

Отметим, что уже с 12 августа и до самого дня города, на сцене пройдет целая череда мощных событий: гала-концерт «Шедевры мировой музыки», премьерный спектакль «Петр 1», танцевальные и художественные шоу.