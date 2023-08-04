ФСБ задержала в Казани сторонника украинских националистов

ФСБ сообщила о задержании в Казани сторонника украинских националистов. Мужчина подозревается в причастности к деятельности террористического украинского формирования.

По данным ведомства, фигурант сознался, что переписывался с представителями ВСУ. Ему давали задания совершать диверсии на железной дороге и вышках сотовой связи, передает РЕН ТВ.

При обыске дома у задержанного нашли элементы для изготовления взрывчатки. Возбуждено уголовное дело.

В июле в Южно-Сахалинске была предотвращена подготовка терактов в военкомате, а также на объекте энергосистемы. По данным ФСБ, был задержан сторонник украинского неонацизма. По месту его проживания изъяты компоненты для создания самодельного взрывного устройства.